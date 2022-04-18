Держдеп США назвав "кампанією терору" нещодавні удари рф по Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що напади росії на Україну останніми днями ще більше ілюструють, що країна-агресор "проводить кампанію терору" проти українців.
За його словами, росія розпочала не просто війну, а проводить кампанію терору та жорстокості та агресії проти народу України.
"Отже, що стосується того, що ми бачили в останні години, та ударів по Львову, ударів на околицях Києва, або того, що ми бачили в таких містах, як Маріуполь, Харків та Бучі. Це явні ознаки кампанії жорстокості, кампанії терору, яку росіяни ведуть проти народу України", - сказав Прайс.
по темі
Штати вважають, що ймовірна стратегія росії полягає в тому, щоб перемістити зброю і війська на Схід України з їхніх нинішніх позицій
У США відреагували на погрози з боку росії, аби Штати припинили озброювати Україну
Про це заявили високопоставлені американські чиновники, які знайомі з розвідкою
росія призначила генерала Олександра Дворнікова командувачем військ в Україні
Як заявили в Держдепартаменті США, група прокурорів повинна допомогти зібрати докази військових злочинів росії в Україні