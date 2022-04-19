"Росія не повинна виграти війну проти України" - Шольц [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росія не повинна виграти війну проти України. Він закликав володимира путіна негайно припинити обстріли і вивести війська.
Росія не повинна виграти цю війну.
Німецький канцлер закликав путіна негайно припинити обстріли українських міст і вивести війська.
Припиніть цю жахливу війну.
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