Берлін дозволив продавати зброю Україні [ Редагувати ]
Німецький канцлер Олаф Шольц поділився подробицями військово-технічної допомоги Україні в протистоянні воєнному вторгненню рф. Про це повідомляє Focus.
У федеральному уряді відзначили посилення обороноздатності України спільними зусиллями Заходу. За словами Шольца, постачання Німеччини не відрізнялися від допомоги союзників.
Мета полягала в тому, щоб надати знайоме озброєння, що можна відразу застосовувати. Спершу Бундесвер постачав зброю із власних запасів, але вони вичерпані. Тому Україні дозволили купувати зброю в німецької військової промисловості.
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