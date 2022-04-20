У Маріуполі окупанти погрожують розстрілювати жителів без білих пов'язок [ Редагувати ]
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У Маріуполі російські окупанти погрожують розстрілювати всіх мирних жителів без білих пов'язок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.
"Окупанти від "м’яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка "свій-чужий" перейшли до прямих погроз про відкриття вогоню на ураження по кожному, хто буде знаходитись на вулиці без таких позначок. Росіяни поступпово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогньових точок", - написав Андрущенко.
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Тут зруйновано понад 90 відсотків інфраструктури. Російська армія оточила місто на початку березня. Відтоді - наші морпіхи, азовці, прикордонники та силовики - стримують противника.
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Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці. Про це свідчать перехоплення розмов СБУ