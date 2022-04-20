У Маріуполі російські окупанти погрожують розстрілювати всіх мирних жителів без білих пов'язок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

"Окупанти від "м’яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначка "свій-чужий" перейшли до прямих погроз про відкриття вогоню на ураження по кожному, хто буде знаходитись на вулиці без таких позначок. Росіяни поступпово перетворюють місто на справжнє гетто для українців, одночасно використовуючи мирних громадян як приманку для виявлення вогньових точок", - написав Андрущенко.