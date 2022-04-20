Угорський міністр закордонних справ використовує російські наративи, аби пояснити чому Будапешт відмовляється постачати Україні зброю і блокує транзит від інших європейських країн. Як саме він пояснює позицію свого уряду? І як на ситуацію дивляться інші наші європейські партнери - розкаже Олена Абрамович.

Словами російської пропаганди угорська влада користується у своїх політичних виступах дуже часто. Навіть тоді, коли радиться з партнерами, як протистояти рф. Свіжий приклад - угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час візиту до Анкари, де йшла мова про втрату довіри до Москви. На підсумковій пресконференції турецькі журналісти поцікавились, чому Будапешт не допоможе Києву захищатися від рф. Там усім добре відомо, наскільки важливу роль зіграли, наприклад, турецькі "Байрактари" у допомозі українським військам. Угорщина ж - не лише нічого не надала, а навіть транзит європейської зброї для України своєю територією заборонила. Сіярто пояснив це російським наративом, мовляв, усі, хто постачає зброю - співучасники війни.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Найважливішим аспектом для нас є безпека Угорщини. Ми зробимо все можливе, щоб нашу країну не втягнули у війну. Тому ми досі не постачаємо озброєння в Україну і не дозволяємо постачання зброї через Угорщину безпосередньо в Україну.

Події останніх днів, наполіг Сіярто, ще раз підкреслили важливість такої позиції. І розповів про буцімто обстріляні склади з європейською зброєю на околицях Львова. Цю тезу - про знищену європейську зброю - просуває саме рф. Ні Київ, ні Вашингтон не підтвердили, що там були якісь боєприпаси чи техніка. Приміщення давно не використовувались і були порожні.

Прикладів, коли у своїх поглядах угорська влада стає на бік рф - чимало. Не дарма ж премʼєр Віктор Орбан перед початком війни виторгував собі чималу знижку на газ у Путіна

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини:

Враховуючи, що в усій Європі газова, енергетична криза, довгострокова угода була дуже важливою, дякую за неї. І під час цієї зустрічі я хотів би домовитися про збільшення обсягів постачання.

Зовсім іншу стратегію щодо агресивної Росії обрала Польща. Тамтешній уряд від самого початку відкрито підтримує Київ і вимагає санкцій проти Москви. Допомогу зброєю поляки не афішують. Але допомагають, як можуть, бо розуміють як ніхто - саме вони наступні у списку кривавого диктатора путіна. Українці зараз захищають усю Європу - заявив польський премʼєр Матеуш Моравецький під час візиту у Львів.

Матеуш Моравецький, премʼєр-міністр Польщі:

Ми не можемо залишити своїх сусідів на самоті. Найгірше для тих, хто бореться, це усвідомлення того, що їх можуть залишити на самоті. Ми повинні підтримувати цей бойовий дух, також піклуючись про найслабших. І ми тут побачимо жінок і дітей, тому що чоловіки воюють на фронті за вільну Україну, а також за нашу безпеку.

Чітка позиція щодо того, за кого воюють українці й чи надавати Україні зброю - в Брюсселі. Верховна представниця ЄС Урсула фон дер Ляєн у коментарі німецьким виданням "Більт" та "Зонтаг" заявила - не бачить різниці між важкою і легкою зброєю, Україні треба надавати усе, що їй потрібно аби оборонятися. І всі країни ЄС повинні поспішити із цим завданням. А речники Єврокомісії у відповідь на запитання деяких журналістів, чи не принесе постачання озброєння лише більше руйнацій, дали однозначну відповідь.

Петер Стано, речник Європейської комісії з питань закордонних справ:

У конкретно даному випадку більше зброї не означає розпалення війни. Більше зброї для України означає більшу здатність для української армії захищати свій народ і свою країну.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Війна може закінчитись сьогодні, якщо росія вирішить її зупинити. І ця війна зовсім не повʼязана із постачанням зброї до України. Україна тільки захищається. І повʼязувати одне з іншим - це повторювати те, у чому намагається переконати всіх росія.

На допомогу Україні зброєю Євросоюз уже виділяв кошти тричі - по півмільйона євро щоразу. Ці гроші із нещодавно створеного Європейського фонду миру країни-члени ЄС отримують після того, як постачають першочергово необхідне для Києва озброєння. І на цьому не спинятимуться.