Під Харковом знайшли вбитими двох зниклих співробітників екопарку Фельдмана [ Редагувати ]
Під Харковом знайшли мертвими двох співробітників "Фельдман Екопарку" - зоопарку, створеного бізнесменом та депутатом Верховної Ради Олександром Фельдманом. Про це повідомляється на сторінках зоопарку у соцмережах.
Ми отримали підтвердження того, що двоє наших співробітників, які пропали на початку березня, загинули. Коли почалася війна, вони залишилися в екопарку та допомагали годувати тварин. Приїхавши до екопарку 7 березня, ми їх там не знайшли. Ми їх довго шукали, підключали правоохоронців, до останнього сподівалися, що не сталося непоправного, і вони змогли вижити. Але вчора ми отримали підтвердження, що їхні тіла знайдені.
Двох зниклих співробітників застрелили окупанти, їхні тіла заховали в туалеті, вхід до якого забарикадували.
"Фельдман Екопарк" після початку війни зазнавав обстрілів. 5 квітня його засновник Олександр Фельдман заявив, що вольєри та інші приміщення зоопарку зруйновані, а тварин, які там залишилися, потрібно або приспати, або перевезти в інше місце.
Того ж дня мер українського міста Дніпро Борис Філатов повідомив, що тварин із "Фельдман Екопарку" вивезуть до інших міст України, зокрема до Дніпра, Києва та Житомира. 13 квітня заступник Філатова Михайло Лисенко заявив, що з зоопарку евакуювали всіх тварин.
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