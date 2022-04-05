Внаслідок масованих обстрілів повністю зруйновано харківський екопарк. У зв'язку з цим розглядається варіант із приспанням великих хижаків.

Про це повідомляє власник екопарку Олександр Фельдман.

За його словами, вчора і сьогодні екопарк знову зазнав масованих обстрілів і бомбардувань, тому можна говорити про те, що його більше немає.

"Найбільша проблема - це великі хижаки. Їхні вольєри поки що дивом зберігають цілісність, але ще один обстріл - і леви, тигри, ведмеді, що збожеволіли від страху, можуть опинитися на волі і піти в бік Харкова або до прилегих селищ. Ми цього допустити не можемо. Вирішення проблеми на сьогодні немає. Наші фахівці зараз розглядають можливість обладнати для них - хоча б для деяких - тимчасове житло в Чутовому Полтавської області. Якщо цього не вийде, то єдиний варіант, що залишається у нас, - це присиплення хижаків", - зазначив Фельдман.

Інших тварин, які залишаються на території екопарку, також слід терміново евакуювати.