Британія введе нові санкції проти рф цього тижня - ЗМІ [ Редагувати ]
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У Великобританії цього тижня планують ввести нові санкції проти росії. Вони можуть торкнутися російських компаній військово-промислового комплексу і олігархів.
Як інформує видання, посилаючись на обізнане джерело, ймовірно, будуть націлені на російські військові та оборонні компанії, а також на ще більшу кількість олігархів та соратників путіна.
За даними співрозмовника агентства, Лондон також розглядає підвищення мит на деякі російські товари.
Крім того, зазначає джерело, найближчими тижнями Великобританія може запровадити санкційні заходи щодо "осіб і структур, які поширюють дезінформацію".
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