Двічі ховалася від війни в одному підвалі Маріуполя: померла 91-річна жінка, яка пережила Голокост [ Редагувати ]
В одному з підвалів обложеного російськими військами Маріуполя загинула Ванда Об'едкова, яка пережила Голокост. Про це повідомили в Державному музеї Аушвіц-Біркенау у Польщі в Twitter.
На момент смерті їй був 91 рік.
У 10 років Ванда Семенівна Об'едкова пережила німців, сховавшись у підвалі в Маріуполі. 81 рік по тому вона померла в підвалі того ж міста як жертва страхітливої війни, ховаючись від росіян.
Сім'я Об'єдкової ховалася в підвалі магазину, коли росія почала бомбити Маріуполь. 91-річна жінка в останні тижні свого життя не могла встати та страждала від холоду й спраги. Померла вона ще 4 квітня.
За словами дочки Ванди Семенівни, ховали жінку під обстрілами в місцевому парку. Пізніше їм вдалося дістатися до безпечного місця.
Не було ні води, ні електрики, ні тепла, було нестерпно холодно... Ми жили як тварини.
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