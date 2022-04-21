Міністри фінансів країн G7 пообіцяли додаткову фінанскову підтримку Україні [ Редагувати ]
Міністри фінансів країн "Великої сімки" заявили, що вони надали та пообіцяли разом з міжнародною спільнотою додаткову підтримку Україні в розмірі понад 24 мільярди доларів на 2022 рік, додавши, що вони готові працювати над новими траншами в міру потреби.
Про це повідомляє Reuters.
Міністри фінансів також висловили жаль з приводу участі росії в міжнародних форумах, в тому числі в зустрічах G20, Міжнародного валютного фонду і Світового банку на цьому тижні.
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