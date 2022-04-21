Україна - в центрі уваги. Тема війни в нашій країні стала найгарячішою під час французьких передвиборчих дебатів. Еммануель Макрон у середу з 9 вечора і майже до опівночі дебатував зі своєю суперницею у боротьбі за президентське крісло - ультраправою кандидаткою, прихильницею путіна, Марін ле Пен. Як ця війна показала французам, хто є хто - розкаже Олена Абрамович.

Еммануель Макрон та Марін ле Пен на дебатах зустрічаються не вперше. 5 років тому вони так само боролись за президентське крісло. І тоді Ле Пен сперечалась з Макроном дуже емоційно, значно втративши підтримку. Цього ж разу перед входом до телестудії натякнула - не повторить минулу помилку.

Марін Ле Пен, кандидатка у президенти Франції:

Я спокійна та безтурботна, як і була від початку цієї кампанії. Моє завдання - продемонструвати свій проект французькому народу, справжній. Тому що я чула і читала багато речей, які не відповідають дійсності.

Дебати почалися з теми, завдяки якій, власне, рейтинги Ле Пен останнім часом зростали - купівельної спроможності французів. Та від здорожчання бензину, тарифів на комуналку та цін на продукти - далі перейшли до війни в Україні. І Макрон одразу нагадав Ле Пен про її підтримку Путіна. І про те, що у 2014-му вона однією із перших серед європейських політиків - яких було не багато з такою позицією - відкрито висловилась за анексію Криму.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Погана новина для нашої країни у тому, що ви залежите від російської влади і ви залежите від пана Путіна. Тому що через кілька місяців після того, як ви це сказали, ви взяли кредит у російського банку, Першого чесько-російського банку, близького до влади, у вересні 2014 року.

Ле Пен знала, що ця тема може легко похитнути під нею грунт, то ж одразу запевнила - абсолютно солідарна з Україною і співчуває через неприпустиму агресію.

Ще у перші дні війни вона заявила, що змінила свою думку про путіна, інтереси якого роками просувала у Франції. Як доказ солідарності з Україною - показала свій роздрукований твіт.

Марін Ле Пен, кандидатка у президенти Франції:

Те, що ви кажете, неправда. По-перше, я знайшла твіт, який я зробила 9 листопада 2014 року: "Я підтримую вільну Україну, яка не підпорядковується США, Європейському Союзу чи Росії". Це моя позиція".

Її позиція співпадає з позицією Макрона і щодо санкцій і допомоги Україні, сказала Ле Пен. Майже співпадає. Бо вона за фінансову та гуманітарну допомогу, за оборонну зброю, але щодо важкої - каже - має бути ліміт. Те ж саме стосується санкцій - все що завгодно, але не головне. Відмову від російської нафти і газу вона назвала вчиненням харакірі. Макрон ще раз нагадав, чому.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ви говорите не з іншими лідерами, а зі своїм банкіром, коли мова йде про Росію, ось в чому проблема, мадам Ле Пен. І ми це бачимо щоразу, коли треба ухвалити сміливе і складне рішення - ні вас, ні представників вашої команди - немає.

Не було Ле Пен, до речі, в залі французького парламенту і місяць тому, коли до депутатів звертався Володимир Зеленський. Сказала, що не захоплюється українським президентом. Мовляв, він просто робить свою роботу. А в неї на цей день були заплановані справи. До речі, думкою Зеленського щодо кандидатів у президенти за кілька годин до дебатів поцікавились французькі телеканали. Він сказав, що не хоче впливати на вибори. Але уточнив: якщо Ле Пен зрозуміє, що зробила помилку, їхні відносини можуть змінитися. І натякнув, що підтримує саме Макрона.

Володимир Зеленський, президент України:

Я хочу сказати, що у мене точно є стосунки з Еммануелем Макроном, і я не хотів би їх втратити.

Впевненості у тому, що Макрон залишиться у президентському кріслі у французів не має. Критикуючи податки на вуглець, зростання цін тощо - Ле Пен промовляє вустами чималої кількості французів. І за результатами цих дебатів, на відміну від попередніх, французькі оглядачі не дають однозначних оцінок - хто на них виграв, а хто програв. Свій вибір президента Франція зробить уже в неділю.