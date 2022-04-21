Рада збільшила воєнні витрати держбюджету на 200 млрд гривень [ Редагувати ]
Верховна Рада збільшила резервний фонд державного бюджету на 2022 рік на 200 млрд гривень за рахунок запозичень. Закон в цілому підтримали 296 депутатів.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Згідно з проектом № 7299 збільшення видатків державного бюджету "спрямовуються виключно на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки і оборони, фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб".
Таким чином, передбачається обмежити використання додаткових коштів резервного фонду державного бюджету у сумі 200 млрд грн за двома пріоритетними напрямами.
Документ передбачає державні запозичення на 200 млрд гривень з відповідним збільшенням граничних обсягів державного боргу і дефіциту державного бюджету.
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