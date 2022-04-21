У Харкові російський снаряд влучив в автівку, є жертви [ Редагувати ]
21 квітня внаслідок обстрілу Київського району Харкова російський снаряд влучив у легковий автомобіль. Про це "Суспільному" повідомили у Центрі екстреної меддопомоги регіону.
Снаряд влучив у моторний відсік легковика "Лада", автомобіль з людьми вигорів вщент. Загинуло двоє цивільних людей.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 квітня, сьогодні на Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала.
Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.
На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольній Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку.
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