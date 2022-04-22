"Не вірю в жоден мирний договір з росією": секретар РНБО очікує нову велику війну [ Редагувати ]
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов сумнівається в тому, що гарантії безпеки, які інші країни нададуть Києву, виявляться ефективними. Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді"
Перемовини з російською федерацією - це дуже непроста робота. І наші надії можуть бути одні, а їхні дії можуть бути зовсім інші. І це було неодноразово...
Я не вірю в жоден мирний договір з російською федерацією. У нас за часи нашої історії їх було вже дуже і дуже багато. І вони їх постійно порушували.
Секретар Ради нацбезпеки вважає, що Україна "має позбутися русифікації у всіх сферах життя", інакше "через 10-15-20-30 років" може статися новий конфлікт. Данилов також назвав гарантіями безпеки країни українську армію та її зброю.
Те, що через 10-15-20 років буде велика війна у світі, я в цьому більш ніж упевнений. Вона обов'язково буде...
Військові мають робити замовлення, це замовлення держава має забезпечити. І те, що замовили військові, має бути найсучасніше, воно має бути якісне і в достатній кількості. Тоді буде перемога.
Раніше український президент Володимир Зеленський заявив про необхідність визнати той факт, що Україна не стане членом НАТО. Він зазначив, що Києву потрібні нові формати взаємодії з західними країнами та окремі гарантії безпеки. Пізніше в офісі президента заявили, що розраховують створити союз із п'яти - семи країн, які будуть юридично зобов'язані гарантувати безпеку України.
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