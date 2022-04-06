Зеленський назвав країни, які готові обговорювати документ про гарантії безпеки [ Редагувати ]
Джерело: Офис президента Украины
Президент Володимир Зеленський розповів, що 7 країн готові обговорювати зміст міжнародної угоди щодо гарантій безпеки для України.
Про це президент сказав в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.
"На сьогодні зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави, або є країни, які самі хочуть підтримувати - поки що такої об’єднаної зустрічі не було, - сказав президент.
Він зазначив, що зустріч відбудеться, адже її вже підтвердили представники майбутніх держав гарантів. Зокрема, мова йде США, Британію, Туреччину, Польщу, Німеччину, Францію та Ізраїль.
"Це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки. Це перший крок, далі зустріч з гарантерами чи представниками лідерів, потім об'єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже спілкування з російською стороною", - додав Зеленський.
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