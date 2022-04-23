Між Сумами та Києвом відновили залізничне сполучення [ Редагувати ]
22 квітня відновили залізничне сполучення між Сумами й Києвом, тимчасово - з пересадкою у Ніжині. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Загалом по Сумщині відновили рух потягів за такими маршрутами:
- Харків - Ворожба ("Слобожанський експрес") та у зворотному напрямку,
- Суми - Краснопілля,
- Тростянець (Смородине) - Ворожба,
- Тростянець (Смородине) - Кириківка,
- Тростянець (Смородине) - Охтирка,
- Ворожба - Конотоп,
- Конотоп - Бахмач,
- Конотоп - Шостка,
- Конотоп - Хутір Михайлівський,
- Шостка - Терещенська, Ромодан - Ромни.
- Суми - Київ (з пересадкою).
По території області курсують міжміські автобуси:
- Суми - Кролевець,
- Суми - Шостка,
- Суми - Ямпіль,
- Суми - Конотоп,
- Суми - Ромни,
- Суми - Глухів,
- Суми - Липова Долина,
- Суми - Лебедин (через Штепівку),
- Суми - Буринь,
- Суми - Охтирка,
- Суми - Тростянець,
- Шостка - Ромни,
- Охтирка - Полтава,
- Суми - Полтава,
- Суми - Харків,
- Суми - Гадяч,
- Лебедин - Гадяч,
- Лебедин - Полтава.
Повідомляється також, що відновлено 70% приміських автобусних маршрутів.
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