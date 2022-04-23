12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога.

Щоправда, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік.