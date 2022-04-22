На Луганщині окупанти обстрілами пошкодили 7 будинків, поранені 4 людини [ Редагувати ]
Впродовж минулої доби російська армія здійснила 11 спроб обстрілу мирного населення Луганщини, снарядами пошкоджено сім будинків. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Під вогнем опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада.
Ми маємо два частково зруйнованих будинки в Сєвєродонецьку, два – в Лисичанську, ще три – в інших громадах області.
Поранень зазнали чотири жителі Луганщини. Ввечері три співробітники групи швидкого реагування обласної національної поліції отримали осколкові поранення після обстрілу росіянами Лисичанська.
Крім того, до Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні доставлено велику партію медикаментів для надання допомоги жителям регіону.
Нагадаємо, що на Луганщині ворог наступає на Рубіжне, Попасну та Новотошківське.
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