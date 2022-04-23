У Києві під час повітряної тривоги рух наземною ділянкою метро призупинятимуть [ Редагувати ]
На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст.
Про це повідомляє Київський метрополітен.
"Просимо дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години! Підземні станції метро продовжують працювати як укриття", - йдеться у повідомленні.
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