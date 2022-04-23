Зеленський розповів, при яких умовах Україна вийде із переговорів з росією [ Редагувати ]
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В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, при яких умовах Україна вийде з переговорних процесів із росією. Про це він повідомив під час пресконференції в київському метро.
"Якщо будуть знищені наші люди у Маріуполі, якщо буде проголошено псевдо-референдум в нових псевдо-республіках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів", - заявив президент.
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