В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково повернить свої території, які наразі тимчасово окуповані російськими військами. Про це він повідомив на пресконференції у київському метро.

"Все, що росіяни прорвуть і, не дай боже, окупують - ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені – ми повертатимемо ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - сказав президент.