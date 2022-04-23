"Ми повернемо всі наші території" - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково повернить свої території, які наразі тимчасово окуповані російськими військами. Про це він повідомив на пресконференції у київському метро.
"Все, що росіяни прорвуть і, не дай боже, окупують - ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років або 8-річної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки воно буде і його буде достатньо, повірте мені – ми повертатимемо ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована", - сказав президент.
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Про це він повідомив під час пресконференції в київському метро
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