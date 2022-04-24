Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує швидке закінчення наступу російських військ на Донбасі та припинення активної фази війни. Про це він заявив в інтерв'ю російському виданню Meduza.

За словами Арестовича, російські сили "досить активно наступають. Але проблема для них у тому, що це несприятлива для настання місцевість, а сил, які на Донбасі зібрали, замало, щоб рішуче перемогти.

На Ізюмському напрямку вони намагаються 25 тисяч військ втиснути у п'ять лісових шляхів. А навколо яри, биті залізничні колії та переїзди. Численні споруди з довгими бетонними каналами - рахуйте, протитанкові рови. У цій місцевості дощило майже два тижні - це розмоклі поля, якими не пройдеш. Проти них наші найбоєздатніші частини - важка механізована піхота та танкові підрозділи, які вісім років там стояли. Вони чудово знають місцевість, вони злі та мотивовані. Там безнадійна [для російських військ] ситуація.

Арестович вважає, що повністю пакет військової допомоги, які надали Україні західні країни, на фронті опиняться пізніше, ніж усе закінчиться [на Донбасі]. Тому що його доставка та освоєння вимагають певного часу, а битва - це максимум два-три тижні від її початку.

Звичайно, перша частина пакету встигне приїхати та зіграти свою роль. Але через два-три тижні закінчиться цей наступ. А разом з ним, цілком можливо, закінчиться й активна фаза війни, бо російським військам більше нема чим наступати. Те, що вони зараз зібрали, це передостанні оперативні резерви. Є ще в районі Білгорода - Валуєк десь 15 тисяч війська. Але це нещасні, які вийшли з-під Києва, Сум та Чернігова - у них психологія розстріляних. Вони не хочуть воювати.

Радник голови Офісу президента зауважує, що це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, і, можливо, це буде останній наступ другої фази війни.

Я не знаю, де вони візьмуть нові резерви. Щоб їх підготувати, потрібен щонайменше місяць, а то й два. За цей час багато чого відбудеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ за цей час сильно зміцняться. А росії зміцнюватися немає звідки. У "великой матушки России" не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не лишилося. Ми бачимо, що їде сюди. Бачимо якісь спроби мобілізації, коли на офіцерські посади беруть людей без військової освіти... Коли їдуть старі танки 1960-х років, старі БТРи та старі артилерійські знаряддя, стає зрозуміло, що з цим особливо не навоюєш.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, росія розгорнула ракети "Іскандер-М" за 60 кілометрів від кордону з Україною.