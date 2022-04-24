Понад 80% поранених захисників після лікування повертаються на фронт - Міноборони [ Редагувати ]
В Україні понад 80% захисників, які були поранені та пройшли лікування, повертаються на фронт. Це стало можливим завдяки зусиллям військових медиків.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.
"Мені вдалося передати пасочки нашим пораненим в один із госпіталів України і медичному колективу, тому що треба розуміти, що наші військові медики сьогодні так само на фронті, вони, по суті, відповідають за життя і здоров’я наших поранених воїнів", - зазначила Маляр.
За її словами, українська військова медицина знаходиться на досить високому рівні, оскільки після лікування більшість військових знову повертаються у стрій.
"І, щоб ви розуміли, що це теж величезна перемога української військової медицини, надзвичайно високий відсоток поранених знову повертається у стрій - це понад 80%... Я говорю про рівень військової медицини, якість лікування та якість реабілітації", - додала заступниця міністра.
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