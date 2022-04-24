У Чугуєві через ворожий обстріл загинув 59-річний чоловік [ Редагувати ]
В неділю, 24 квітня, близько 12:00 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Ще троє мирних мешканців отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.
Крім того, окупанти також відкрили вогонь по смт Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області.
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