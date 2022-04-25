Українським туроператорам хочуть заборонити діяльність в росії та білорусі [ Редагувати ]
Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у рф і Білорусі.
Вона зазначила, що на цю мить Держтуризм спільно із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі.
"Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку", - зазначила вона.
Голова ДАРТ уточнила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із країною-окупантом.
"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у росії та білорусі".
При цьому вона зауважила, що не знає, скільки саме часу має минути та скільки має вирости поколінь, щоб українці могли говорити про якусь співпрацю з росіянами.
Аналогічна заборона може бути накладена також на співпрацю з білоруссю.
"Щодо білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала Мар'яна Олеськів.
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