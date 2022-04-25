В Норвегії активісти заблокували танкер з російською нафтою [ Редагувати ]
"Грінпіс" заблокував танкер, який доставив російську нафту в Норвегію. Активісти прикували себе ланцюгом до судна на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Танкер "Усть-Луга" зараз стоїть на якорі біля нафтового терміналу Exxon Mobil в Слагені, приблизно в 70 км на південь від столиці Осло.
Активісти, які прибули на невеликому човні, прикували себе до якірного ланцюга танкера, намагаючись запобігти розвантаження 95 тисяч тонн нафти.
Глава Грінпіс Норвегії Фроде Плейм:
Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна.
Група закликала уряд Норвегії заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти на такий імпорт з росії після вторгнення в Україну.
Esso Norway погодилася купити нафту до початку війни і не планує подальших закупівель у росії, повідомив норвезькій щоденній газеті Dagbladet представник компанії.
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