Знесення монументу: під Аркою "Дружби народів" у російського робітника відпала голова [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
У Києві під час демонтажу монумента трудящих під Аркою "Дружби народів" у російського робітника відвалилася голова.
Ще один поганий знак для рашистів!
по темі
Prev Next
17 квітня 2022 10:45 Час комендантської години у Києві та області змінюється
З 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше
17 квітня 2022 09:52 У Києві пролунали вибухи: в чому причина
Вт неділю вранці, 17 квітня, жителі столиці чули звуки вибухів
15 квітня 2022 11:59 Окупанти погрожують ракетними ударами по Києву
Міноборони росії заявило, що планує завдати ракетних ударів "по об'єктах" у Києві.
14 квітня 2022 18:56 На Київщині за добу знищили більше 500 вибухонебезпечних предметів
На Київщині тривають активні роботи з відновлення інфраструктури
11 квітня 2022 01:20 Повернення до Київської області: бажаючим дали поради
Після інформації про звільнення Київської області, все більше мешканців намагаються повернутися до своїх домівок