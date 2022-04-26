Росія втратила майже 90 відсотків своєї армійської еліти - десантників. Такі підрахунки оприлюднило міжнародне видання журналістських розслідувань Bellingcat. За два місяці війни в Україні друга армія світу не дорахувалася понад 20-ти тисяч солдатів і тисячі одиниць важкої техніки. А отже, у росіян - серйозний брак кадрів. Та й дедалі більше кадрових військових відмовляються воювати за росію, бо розуміють: шанси повернутися додому живими - мізерні!

І тепер військове керівництво рф ладне брати на службу людей без досвіду, бойової підготовки. На гарматне м'ясо готові кинути зовсім молодих. Хто і як найближчим часом може поповнити лави ворожої армії - з'ясовували мої колеги.

Це справжнє полювання на чоловіків призовного віку!

Кадри з території самопроголошеної "ЛНР". Люди у формі - ганяються за перехожими, намагаючись вручити повістку у військкомат. Тих, хто чинить спротив, - лупцюють!

Російське командування, схоже, пустило в хід усі методи, аби поповнити військо. Новобранців зазивають наліпками у метро - за підписання контракту обіцяють золоті гори. Втім, черг біля воєнкоматів у росії не видно. Швидше навпаки, установи в різних регіонах держави-агресора систематично підпалюють! А воєнкомів, що ходять по квартирах, - відверто посилають слідом за "російським кораблем"!

-У меня друг без руки лежит, а брат его на кладбище уже. Идите на*** со своей повесткой! Я ни на какую Украину воевать не поеду.

Найманці з інших країн - ще одне джерело для поповнення російського війська. І тут ніби час злякатися - невже за нашого ворога воюватимуть досвідчені бійці найсильніших армій світу? Але правда інша - на цих фото чоловіки з документами під посольством рф у столиці Ефіопії. Що ж, коли не вдається вести війну з розумом, доводиться брати кількістю. І тут підійдуть навіть голодні заробітчани з країн Африки.

Щоправда, такі загони, як показує досвід, приречені. Тіла сирійців та лівійців, які за гроші приїхали воювати на стороні росії, вже ні зарплату не отримають, ні додому не повернуться. Адже такі способи поповнювати військо противника - це швидше агонія, переконані добровольці іноземних легіонів, які воюють за Україну! Не підготовлені, ще й не мотивовані бійці на полі бою - найлегша мішень.

Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського національного Легіону:

Основные силы террористических войск уже были уничтожены, и сейчас они стали перед выбором - просто нанять наёмников из разных стран. Но эффективность этого будет очень низкой, потому что это люди непрофессионалы, которые абсолютно не имеют привязки к местности, им будет намного сложнее, чем даже тем русским, которые приехали грабить и убивать.

Мамука Мамулашвілі та його побратими - родом із Грузії. Вони воюють, маючи подвійну мотивацію - захистити Україну та помститися давнім ворогам за їхні звірства на грузинській землі.

Мамука Мамулашвілі, командир Грузинського національного Легіону:

К нам приезжают ребята крайне мотивированные только, из этих крайне мотивированных мы выбираем ребят с боевым опытом. Вот как проходит рекрутирование. Это ребята, которые прошли по несколько войн и знают, как вести себя на поле битвы. Так что сравнивать я не буду с тем, чем занимается сегодня россия, это насильно привезённые люди, нанятые, эффективность этого будет крайне низкая.

Прибічники "руского мира" самі не приховують - під кулі кидають усіх підряд. Навіть розуміючи, що у бою такі кадри зазвичай стають гарматним м'ясом і гинуть найпершими. Нещодавно у Маріуполі загинув відомий джазмен із Донецька Микола Звягінцев. Його та інших музикантів філармонії забрали на фронт просто з концерту!

Ігор Гіркін, колишній командир загонів проросійських сепаратистів на Донбасі:

В Луганске мобилизуют профессоров, преподавателей вузов - как технических, так и гуманитарных. Всех, в том числе возрасте старше 50. Людей, которые никогда не служили в армии, не держали в руках оружие. Кстати, более половины мобилизованных, которые уже находятся на фронте, не умеют заряжать автомат.

А отже єдиний шанс вижити для бійців російської армії, які раніше ніколи не тримали зброю, - здатися у полон.

Цей зовні дивакуватий "вояка" - освітянин із Горлівки. Потрапив у полон у перші ж дні війни. І миттю став героєм соцмереж! Користувачі прозвали його Чмонею через недолугий і розгублений вигляд.

Олександр Кравченко, полонений із Донецька:

Людей забирали с улицы, с работ, с автобусов, с квартир, домов. Катали туда-сюда. Закрытый поезд, не выпускали, полностью заблокирован. Больше 2 суток. Ни петлиц, ни шевронов - ничего совершенно. Ни военного билета. Ноль полный. Ну это была форма - скажем так, скорее всего старого образца, больше как роба, наверное.

Роман Пушкар, полонений із Тореза:

Там видно было, что наши жизни для них ничего не стоят. Мы как рабы для россии, копаем для них окопы, подбираем за ними объедки, остатки.

Незаконний призов рашисти мають намір провести і на нещодавно окупованих територіях.

Днями у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили: загарбники розпочали примусову мобілізацію на захоплених територіях. У разі відмови - погрожують розстрілом!

Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ:

На окупованих територіях це може служити, може бути розглянуто як геноцид по відношенню до місцевого населення. Чому - тому що таким чином вони намагаються зменшити кількість чоловіків на цих територіях. Тут така етнічна чистка може підрозуміватися під цією примусовою мобілізацією. Це найгірший злочин.

Втім жителі областей за ці тижні ворожої окупації остаточно зненавиділи загарбників. Служити ворогу та воювати проти своїх вони не будуть!

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Я розумію, що у них плани зробити заградильні отряди, щоб ззаді вони йшли фактично за спинами херсонців і вимушено пускали херсонців у бій, але можете уявити собі, як це буде відбуватися, бо херсонці розвернуться і почнуть разом із нашими Збройними силами розстрілювати ці заградотряди. Тому це просто неможливо в будь-якому випадку.

Аби не ризикувати життям, офіційний Київ радить жителям тимчасово окупованих територій будь-якими способами ухилятися від участі у війні на боці ворога.

Олексій Арестович, радник керівника Офісу Президента України:

Наші співвітчизники шановні, якщо вас там намагаються взяти в російські війська - вихода у вас 3. По-перше, це ховатися, як це не дивно звучить. Друге - покидати територію, доки це можливо, і третє - якщо вас призовуть, переходьте на наш бік, зі зброєю в руках, і ви будете героями для нас.

За ці два місяці війни росія вже не раз дала зрозуміти: воєнні звичаї, міжнародні домовленості, закони честі й совісті для них - порожній звук. Натомість українці довели всьому світу: наша сила - у правді та згуртованості. А тому, ким би не поповнювали наші вороги свою "найогиднішу армію світу", перемоги їм тут не здобути!