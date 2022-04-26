Через війну в Україні багато сотень гектарів української землі так і не буде засаджено

Через війну Україна недоотримає цьогоріч до 60 відсотків урожаю овочів. Такі прогнози оприлюднили в ООН. І щоб не допустити голоду і дефіциту, всесвітня організація запустила для українців програму "Сади Перемоги". Що вона передбачає і хто вже скористувався? Подробиці далі.

Картоплю з Німеччини у Перещепине розібрали наче гарячі пиріжки. З 44-ох тон залишилося лише півсотні мішків.

Ніна Погоріла, начальниця відділу ЖХК Перещепинської міськради:

Сьогодні на ранок було десь приблизно 250. Можливо, трохи більше мішків картоплі. На даний момент це все, що залишилося. За дві години буквально. Люди йдуть, беруть.

На посадку місцевим роздавали два сорти - гала та балтік роза. Пані Ніна, картоплю нахвалює. Каже, прочитали її характеристику, родючість очікують колосальну.

Ніна Погоріла, начальник відділу ЖХК Перещепинської міськради:

Ця картопля 130-160 грам родить і в кущі десь від 10 до 25 картошин. Це перша репродукція.

Встигнути на залишок поспішає пані Віра. Жінка город ще не засаджувала, чекала поки пройдуть дощі та рілля підсохне. Тепер маючи два мішки картоплі, засадить нею більшість огороду.

Віра, жителька м. Перещепине:

6 сотих я маю, ну якраз цю сєточку посаджу.

Через війну в Україні багато сотень гектарів української землі так і не буде засаджено, а відтак за прогнозами ООН ймовірний дефіцит овочів від 30 до 60 відсотків. Тому у Всесвітній організації виступили із ініціативою про створення програму "Сади Перемоги". За нею ООН надає українським громадам картоплю та насіння овочів з борщового набору як гуманітарну допомогу. Перещепинська громада отримала 44 тони картоплі. Міський голова тішиться, такого ажіотажу на насіння серед місцевих і не очікував.

Ярослав Цвіркун, міський голова Перещепине:

У нас на території близько 21 тисячі населення і кожен із наших мешканців включилися для того, щоб висадити власними руками. Метою є не тільки забезпечити продовольством себе, наприклад борщовим набором, а й оточуючих та ЗСУ. Ми намагаємося всіх долучати до цього. Ініціатива правильна.

До акції долучилися і переселенці, які знайшли дах над головою у цій громаді. Як раз на городі, за саджанням картоплі застали Олександра із родиною. Вони вимушені були тікати від війни із Харкова.

Олександр Костянтинов, переселенець із Харкова:

В Салтовке, где мы проживали, с первых дней начался жуткий обстрел. И 6 числа я понял, что нужно спасать семью, увозить детей, маму. Сейчас мы приехали в Перещепино, случайно остановились.

У будинку, що надали місцеві жителі, живе п'ятеро харків'ян. Зараз, кажуть, раді кожному куточку і кожному клаптику землі.

Ганна, переселенка із Харкова:

Зараз у нас є можливість посадити картоплю, посадити свої помідори, огірки. І від цього стає трохи легше. Коли працюєш на городі, трохи відпочиваєш душею. Якщо найближчим часом наступе мир, ми зможемо повернутися додому. Зачекати, поки все тут виросте і приїхати і викопати.

-Ми його садимо, ось цією частиною на Південь - це туди, до сонечка. І на рівні із землею.

А це у Миролюбівській гімназії школярі з батьками проходять інструктаж як саджати ті самі сади

-У нас був шкільний сад, а зараз буде український сад плодовий. Саджаємо саджанець абрикос.

Гуртом, усього за декілька хвилин висадити понад півсотні саджанців. У гімназії зізнаються: такого поповнення у їхніх садах вже давно не було.

Микола Лаудін, директор Миролюбівської гімназії:

Яблуні хороші, зимові яблуні, білий налив. Посадили сливи, абрикоси і айви там є декілька штук, вишні ще.

І вже за рік-другий запрошують приїхати на перші плоди.