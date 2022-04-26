росія загрожує людству новою катастрофою - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський згадав росію у своїй заяві з приводу 36-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС. Він заявив, що росія сьогодні загрожує людству новою катастрофою.
"Сьогодні трагедії на ЧАЕС - 36 років. Вона забрала життя десятків тисяч людей і змусила світ усвідомити загрози від недбалого поводження з "мирним атомом". Шкода, що усвідомили не всі. І нині дії рф на українських АЕС загрожують людству новою катастрофою", - наголосив Зеленський.
Зазначимо, що росія захопила українську Запорізьку АЕС, розташовану в окупованому місті Енергодар. Також російські війська тимчасово контролювали Чорнобильську АЕС, ледь не призвівши при цьому до нової катастрофи, коли пошкодили лінії електропостачання до станції.
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