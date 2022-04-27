Китайський виробник дронів призупинить бізнес в росії та Україні [ Редагувати ]
Китайська компанія DJI Technology Co припиняє продаж своїх дронів в росії та Україні. Про це повідомляє Reuters.
Рішення пов'язане з тим, що її продукція використовується в бойових діях. Раніше українська сторона звинуватила DJI в витоку військових даних до росії.
Представник компанії назвав звинувачення "абсолютно помилковими".
DJI не приймає будь-яке використання наших дронів для заподіяння шкоди, і ми тимчасово припиняємо продажі в цих країнах, щоб ніхто не використовував наші дрони в бою.
Також повідомляється, що DJI не контролює використання своєї продукції, а також не знайшла підтвердження того, що російські військові в Україні застосовують її дрони.
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