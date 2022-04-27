Єврокомісія попередила європейські компанії, які купують газ у Росії, що оплата в рублях - це порушення санкцій. В Брюсселі сьогодні провели термінову нараду через відмову російського "Газпрому" постачати газ Польщі та Болгарії. Більше подробиць про те, як росія сама на себе наклала газове ембарго - принаймні часткове - розкаже Олена Абрамович.

росія прийматиме гроші за газ лише у рублях - з першого квітня, і це не жарт - оголосили місяць тому в кремлі. Жодних розрахунків у валюті, папірці якої європейці навіть не розрізняють, - відповіли в Брюсселі. Відмовлятися від доларових потоків "Газпром" - попри гучні заяви - не поспішав, і тільки 27 квітня нарешті відрізав газ першим двом країнам ЄС - Болгарії та Польщі. Там пообіцяли позиватися до суду.

Анджей Дуда, президент Польщі:

Очевидно, що Росія де-факто порушила контракти, які уклала з польськими компаніями щодо імпорту газу. Повністю порушуються всі фундаментальні принципи. Ми застосуємо відповідні юридичні заходи, щоб забезпечити відповідні компенсації з російської сторони, від Газпрому, за порушення умов контракту.

І Польща, і Болгарія - сплатили "Газпрому" авансовий платіж за квітень. У тій валюті, яка вказана в контракті - доларовій. Переходити на оплату в рублях країни ЄС не захотіли з кількох причин - це і контрактам суперечить, і не відомо, які втрати принесло б - адже москва сама в ручну регулювала б обмінний курс. Уся ця ситуація з газом перетворилась у відвертий політичний шантаж - заявили європейські політики.

Олександр Ніколов, міністр енергетики Болгарії:

Поки я міністр і відповідальний за це, Болгарія не буде вести переговори під тиском і з похиленою головою. Болгарія не поступиться і не продасться за будь-яку ціну жодному торговому контрагенту. Постачання природного газу не гарантоване, але це не означає, що Болгарія не зможе впоратися з цією ситуацією.

І Болгарія, і Польща, достатньо заповнили газові сховища - до ситуації готувалися заздалегідь. Поляки - на 75%, і чекають запуску Балтійського газопроводу. А ще отримали нові контракти на постачання скрапленого газу та гарантії від сусідів, що ті поділяться в разі чого. Взаємопідтримка - запорука відсутності паніки на ринках - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після термінової наради з цього питання.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Вже цього року, як ви знаєте, ми також досягли домовленості зі Сполученими Штатами щодо забезпечення додаткового імпорту скрапленого газу цього та наступного року, і ми працюємо пліч-о-пліч з нашими державами-членами, щоб забезпечити альтернативний газ від інших партнерів також. Епоха російського викопного палива в Європі закінчується.

Росія сама собі робить гірше, підкреслила фон дер Ляєн. А ті, хто погодиться на її умови - оплату в рублях - ризикує потрапити під санкції, підкреслила вона. Інформагенція "Блумберг" перед цим якраз повідомила - з посиланням на джерела, близькі до "Газпрому", що 10 енергетичних компаній відкрили рахунки у рублях. І що буцімто уже чотири європейські країни провели платежі у російській валюті.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Ми керуємося дуже простим принципом. Платити в рублях, якщо це не прописано в угоді, - це означає порушувати контракт. Платити в рублях - це порушувати санкції. Приблизно 97 відсотків усіх контрактів, в яких чітко закріплена оплата в євро чи доларах. Тому все дуже просто. І запит російської сторони на оплату в рублях - це одностороннє рішення і не відповідає угодам. Компанії з такими контрактами не повинні йти назустріч російським вимогам. Це буде порушенням санкцій і становитиме високий ризик для самої компанії.

За даними "Блумберг", нових відрізань до травня "Газпром" не планує. І ціни на енергоносії після нічного панічного стрибка уже знизились. Останні місяці ЄС готувався - посилено закуповував додаткові обсяги палива. І домовлявся з новими постачальниками газу. Проте, звісно, ситуація не вирішена до кінця і коливань не уникнути, кажуть у Світовому банку.

Пітер Нейгл, старший економіст групи Світового банку:

Ми очікуємо, що ціни на енергоносії зростуть приблизно на 50 відсотків у 2022 році у порівнянні з минулим роком. Це значне збільшення. І, зокрема, у випадку сирої нафти, ціна на нафту Brent, міжнародний еталон, як очікується, цього року в середньому складе близько 100 доларів за барель, і це буде найвищий рівень з 2013 року.

Подорожчають на 40% і ціни на харчі в ЄС цього року, вважає економіст Світового банку. Така ціна прощання з російською газовою голкою. Хороша новина у тому, що триватиме це недовго і вже у 2023 році ціни стабілізуються, а ще за рік-два підуть на спад. У перспективі ж продукти й енергія мають стати дешевшими, а захід - незалежним від енергоносіїв рф.