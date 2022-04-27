ООН сформувала команду з евакуації цивільних із Маріуполя [ Редагувати ]
ООН сформувала команду для евакуації людей із Маріуполя. Наразі продовжуються переговори з владами росії й України щодо забезпечення умов.
Про це сказав представник генерального секретаря всесвітньої організації Фархана Хака.
"Наше управління з гуманітарних питань готує команду від ООН для координації евакуації цивільних із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Сьогодні, у середу, у нас велося обговорення з владою у Москві та Києві для розробки операційних рамок з евакуації цивільного населення", - заявив Хак.
Як відзначив представник, важливо переконатися в припиненні військової діяльності на території Маріуполя.
"Поки що таких умов на землі немає", - додав він.
Хак зауважив, що підготовка операції з евакуації може розтягнутися на кілька днів.
"Нам необхідно кілька днів для підготовки цієї неймовірно складної операції. Ці зусилля робляться прямо зараз", - заявив Хак.
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