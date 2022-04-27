Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про втрати Військово-морського флоту рф під час війни проти України.

Радник Єрмака підтвердив втрату росією мінімум восьми кораблів за час війни. Вночі ВМФ рф, імовірно, втратили ще одне судно.

"Кораблів (знищено загалом – ред.) вісім одиниць, але дехто каже, що вже дев'ять одиниць після сьогоднішньої ночі. Але ця інформація потребує уточнення", – заявив Арестович.