росія втратила мінімум вісім кораблів за час війни в Україні - Арестович [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про втрати Військово-морського флоту рф під час війни проти України.
Радник Єрмака підтвердив втрату росією мінімум восьми кораблів за час війни. Вночі ВМФ рф, імовірно, втратили ще одне судно.
"Кораблів (знищено загалом – ред.) вісім одиниць, але дехто каже, що вже дев'ять одиниць після сьогоднішньої ночі. Але ця інформація потребує уточнення", – заявив Арестович.
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