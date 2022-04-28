США обмінялася з росією ув'язненими [ Редагувати ]
США обмінялася з росією ув'язненими. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В рамках обміну Вашингтон повернув студента Університету Північного Техасу, колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, а Москва - льотчика Костянтина Ярошенка.
Рід утримувався під вартою в рф з 2019 року і був звинувачений у нападі на поліцейського в дільниці після вечірки. А Ярошенко, засуджений до 20 років ув'язнення в 2010-му за змову з метою контрабанди кокаїну в США, сидів у федеральній в'язниці Коннектикуту.
Зазначається, що тепер, коли відносини між Штатами та рф "знаходяться на історичному мінімумі" через повномасштабну агресію Кремля проти України, обидва були звільнені в результаті обміну полоненими.
Президент Байден привітав повернення громадянина США на батьківщину.
Ми вітаємо Тревора Ріда вдома і святкуємо його повернення до сім'ї, яка дуже сумувала за ним. Я чув у голосах батьків Тревора, як сильно вони турбуються про його здоров'я та сумують. І я був радий можливості поділитися з ними гарною новиною про звільнення Тревора.
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