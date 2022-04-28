На Філіппінах внаслідок обвалу мосту загинукли чотири людини [ Редагувати ]
Чотири особи загинули внаслідок обвалення мосту Каларін на філіппінському острові Бохоль. Про це повідомили у Береговій охороні республіки.
Інцидент стався через те, що міст не витримав ваги транспорту, що скупчився на ньому через щільний автомобільний потік.
Внаслідок обвалення споруди 12 машин впали у річку. Екстреним службам вдалося врятувати 18 людей. Четверо постраждалих загинули.
На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
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