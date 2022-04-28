Під Мелітополем підірвали міст, яким росіяни перекидали війська з Криму [ Редагувати ]
Під Мелітополем на півдні Запорізької області українські захисники підірвали міст, яким росіяни перекидали підкріплення на фронт із Криму. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Сьогодні близько 8 ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму. Після самоліквідації у москалів розпочалася паніка, оскільки зрозуміли - дістанемо їх кругом.
Раніше повідомлялося про те, що у Мелітополі партизани ліквідували понад 100 окупантів.
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