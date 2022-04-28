Цей центр навчання саперів - один з найкращих у світі.

Українки опановують саперну справу в Косовому. Шестеро молодих жінок проходять пришвидшені курси з розмінування у Спеціалізованому навчальному центрі в місті Печ. Чому українки обрали таку нелегку й небезпечну професію - розповість Ольга Жидецька.

У тренувальному центрі саперів міста Печ - нові курсанти. Шестеро українок тренуються за прискореним графіком. Після теоретичного курсу - одразу до практики. На імпровізованих мінних полях жінки вчаться виявляти та знешкоджувати смертоносне залізяччя.

Одна з курсанток Анастасія Мінчукова - у колишньому мирному житті - вчителька англійської. Небезпечної роботи, каже, не боїться. А сюди приїхала, бо так хоче бути корисною батьківщині у складний час.

Анастасія Мінчукова, курсантка:

Попит на саперів величезний і людям потрібно якнайшвидше повернутися на свою землю та працювати. Україна страждає через жахливі наслідки для промисловості. Тому території необхідно чимскоріш розчистити від вибухівки.

Цей центр навчання саперів - один з найкращих у світі. Після кровопролитного розпаду Югославії тутешні землі залишилася буквально нашпигованими вбивчим відлунням війни. Саме тут неподалік кордону з Албанією виявили 4,5 тисячі мінних полів. Нині, за даними ООН, в Україні заміновано близько 80 тисяч квадратних кілометрів території. І це один з найвищих показників на планеті.

Артур Тігані, інструктор з розмінування:

Ми пройшли через досить схожу ситуацію, особливо, коли мова про засилля снарядів, що не розірвалися, це і міни, і авіабомби, і керовані боєголовки. Тож тут в Косовому, у нас є безпосередній досвід роботи з такими об'єктами.

Нині сапери в Україні знешкоджують до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів щодня. На звільнених від окупантів територіях працюють і досі. Це тривалий процес, адже росіяни перед відступом мінували навіть побутові предмети та іграшки. На те, щоби після перемоги очистити всю українську землю від вибухівки, на думку фахівців, яку наводить ВВС, можуть піти десятиліття. У середньому за світовою практикою після року війни, за їхніми підрахунками, - на розмінування знадобиться 8 років.