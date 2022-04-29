Ізраїль і Болгарія рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я якнайшвидше [ Редагувати ]
Ізраїль закликає своїх громадян негайно покинути територію Придністровського регіону Молдови у зв'язку з недавніми вибухами та обстрілами в так званій "ПМР".
Про це заявив ізраїльський дипломат і представник МЗС Йоель Ліон у Twitter.
"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там - обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше", - йдеться в публікації.
Також МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення обстановки в цьому регіоні Молдови.
Додамо, що з аналогічним закликом виступило також і МЗС Болгарії. Відомство також підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до найвищої - п'ятої.
"З огляду на ситуацію, що погіршується в Молдові та навколо неї, ми закликаємо наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок до цієї країни. Ми закликаємо болгарських громадян, які перебувають на території Республіки Молдова, вжити заходів і залишити країну наявними засобами", - вказується в заяві міністерства.
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