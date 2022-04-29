Над Харківщиною ЗСУ збили ворожий Су-34 [ Редагувати ]
Над Харківщиною ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку.
▪️ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Очільник прикордонної області повідомив, що за минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також завдали один ракетний удар.
Від вогню росіян постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.
Артилерійські, мінометні та танкові удари завдавали також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці. Сьогодні зранку, 29 квітня, окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.
За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 - отримали поранення.
За даними Генштабу на ранок 29 квітня окупанти втратили в Україні 155 гелікоптерів і 189 літаків.
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