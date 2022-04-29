Багі на фронті. Ці швидкісні та легкі машини прирівнюються до бойових, їх використовують армійці багатьох країн світу. Завдяки волонтерам Дніпропетровщини, які розробили та виготовили кілька цікавих моделей, цей незвичний транспорт невдовзі підвищуватиме мобільність та обороноздатність українських військових. Більше подробиць розповість Артур Терещенко.

-Це мобільний автомобіль, який дає змогу мобільно транспортувати від двох до чотирьох людей.

Компактні, з великими колесами, міцним каркасом та великою потужністю. Такі транспортні засоби для потреб нашої армії почали виготовляти волонтери Кривого Рогу.

Денис Дубов, волонтер:

Один друг сидів, Коля Сафронов, дивився в ютюбі якраз роліки. В цей час був ролік про військові багі. Каже: давате робити військові багі. Ну ми з цим посміялися, тому що військовий багі стоїть приблизно від 20 тисяч доларів. Але потім так замислилися. Стоп, ну давайте робити.

У компанії був і Іван Бабич. Чоловік розповів, що кілька років тому разом із батьком сконструював багі, який на 90 відсотків складається із запчастин від старих автівок. Для створення ж повноцінного прототипу військового багі, який важить лише 600 кілограмів, розробники консультувалися з бійцями. Як виявилося, подібні авто принесли чимало користі в зоні АТО.

Іван Бабич, розробник військового багі:

Вони запропонували декілька варіантів, які можна використовувати: це або ось у такому форматі одномісному - це вивіз тяжко поранених з передової лінії. Тобто тут дуже багато місця. Це варіант з пілотом та з штурманом, котрий буде керувати наприклад тією ж самою Стугною, вона легко встановлюється сюди на кришу.

Долучився до роботи і розробник електромобілів Віталій Бризгалов. Від початку російського вторгнення він перепрофілював своє виробництво.

Віталій Бризгалов, розробник військового багі:

Зараз переключилися саме на виробництво речей, які потрібні для військових. Взнали потреби і реалізували швидко і дешево такі автівки. Зараз готуємося робити ще декілька.

Головна перевага військового багі від криворізьких волонтерів, у порівнянні з іноземними аналогами - ціна.