Штурм Рубіжного та Попасної: окупанти за добу знищили дві школи та 20 будинків [ Редагувати ]
За п’ятницю, 29 квітня, в Луганській області зруйновано дві школи та 20 будинків. Про це повідомляє голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.
Росіяни продовжують штурмувати Рубіжне та Попасну.
Це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежні самостійно виїжджали на місця подій. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.
За його словами, вночі снаряд окупантів потрапив по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям.
Ще два будинки палали у Новодружеську - наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли. Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 - у Оріховому. Вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєвєродонецька - там сталося займання в кабінетах.
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