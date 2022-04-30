За п’ятницю, 29 квітня, в Луганській області зруйновано дві школи та 20 будинків. Про це повідомляє голова Луганської ОВА (ОДА) Сергій Гайдай.

Росіяни продовжують штурмувати Рубіжне та Попасну.

Це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежні самостійно виїжджали на місця подій. 16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.

За його словами, вночі снаряд окупантів потрапив по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям.