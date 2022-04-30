Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області [ Редагувати ]
За минулу добу, 29 квітня, окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Про це повідомляє Національна поліція.
Внаслідок атак є жертви та поранені, зокрема діти.
Руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів. Серед них житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех та залізнична інфраструктура.
Вчора окупанти обстріляли Маріуполь, Лиман, Авдіївку, Сіверськ, Миколаївку, Велику Новосілку, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівку, Шандриголове та Времівку.
Окупанти застосували проти мирних жителів авіацію, реактивні системи залпового вогню "Град", танки і важку артилерію.
За фактами порушення законів і звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.
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