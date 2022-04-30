У мережі з'явилися перші кадри фільму Джеймса Камерона "Аватар: Шлях води" - продовження знаменитого блокбастеру 2009 року. Він вийде на екрани вже цього року. Орієнтована дата прем'єри - 15 грудня.

"Аватар 2" розповість про те, як склалося життя головних героїв першої частини - колишнього землянина Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтирі (Зої Салдана) з народу на’ві, який живе на віддаленій планеті пандора. Вони стали сімейною парою та виховують дітей.

Щасливому життю міжпланетної пари настане кінець, коли корпорація RDA вирішить відновити видобуток корисних копалин на Пандорі. Сім'ї доведеться рятуватися втечею з тропічних лісів у бік рифу, де вони зустрінуть "водний" клан Меткайїна.

Під час створення фільму використовувалися "проривні технології" для зйомок під водою. Через це процес затримався на 6 років - чекали, доки технології відшліфують. Ще на два роки відтермінувала вихід на екрани пандемія. Дата прем'єри переносилася 8 років.

Приблизний бюджет другого "Аватару" - $250 млн. За два роки очікується прем'єра третьої частини цієї історії.

Нагадаємо, що "Аватар" вийшов у 2009 році, побив усі рекорди касових зборів та завоював три кінопремії "Оскар": за роботу художника-постановника, оператора та візуальні ефекти. Очікується, що "Аватар 2" вийде у прокат 16 грудня 2022 року.