росія зосередила в акваторіях Чорного моря три носії крилатих ракет типу "Калібр". Їх сумарний запл становить близько 20 ракет.

Про це повідомляє спикер Міноборони Олександр Мотузяник.

Росія не припиняє ракетні та авіаційні бомбардування українських населених пунктів. Для ураження об'єктів в Харківській та Донецькій області окупанти виконали щонайменше 30 літако-вильотів.

Крім того, ворог здійснив ще 32 літако-вильоти дальніми бомбардувальниками, з яких як мінімум 8 атакували Маріуполь.

Також у Міноборони попередили про можливі ракетні удари з Чорного моря.

"В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет підводних човнів типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп становить до 20 ракет", - зазначив Мотузяник.