У малюнках на тілі закодовані принципи, цінності чи обереги

Від цитат українських письменників до сучасного афоризму про російський військовий корабель. Мешканці Дніпра дедалі частіше замовляють патріотичні татуювання. Серед найпопулярніших ескізів - мапа України, етнічні узори та слово "паляниця". Більше розкаже Артур Терещенко.

На тілі Ганни ось-ось з'явиться третє татуювання. Мешканка Дніпра обрала колосок пшениці та прапор України.

Ганна Кононенко, відвідувачка тату-салону:

Верю в страну, в ближаюшую победу! Я уверена что так и будет. И вот победа, а я уже готова, все.

А Ілона зробила тату вперше. У слово "Вільна", яке разом із квітами красується трохи нижчі шиї, дівчина вклала любов до України.

Ілона Вінницька, відвідувачка тату-салону:

Для мене "вільна" - це свобода країни та свобода, тобто що ми всі вільні, і це пісня однієї співачки, яку звати Тіна Кароль і вона теж дуже багато для мене значить, тому що її пісні я слухаю дуже вже давно.

У малюнках на тілі закодовані принципи, цінності чи обереги. І для багатьох українців вони пов'язані з Батьківщиною.

Єлизавета Покатаєва, тату-майстриня:

Первую неделю только патриотичные тату мы и били. В принципе сейчас тоже, не знаю, процентов 80 татуировок, которые я делаю - это все патриотичные. То есть гараздо реже сейчас приходят, что-то более привычное… то что было до войны.

Відомий вислів Тараса Шевченка "борітеся-поборете" невдовзі з'явиться на руці Анастасії. Ескіз для дівчини розробила досвідчена тату-майстриня Юлія Шпак. Від початку бойових дій в її кріслі побувало і чимало переселенців.

Юлія Шпак, тату-майстриня:

Різні історії. Хтось вибрався раніше, хтось ось буквально там два, три дні. Різні відчуття й емоції від їх розказів, хто як приїжджав, хто як себе почуває, хто на яких пігулках сидить.

Нанесення невеликих татуювань триває від 15 хвилин до пів години часу. Більшість тату-майстрів Дніпра знизили ціни за патріотичні малюнки, а частину заробітку спрямовують на підтримку Збройних Сил України.