Окупанти завдали ракетного удару по злітні смузі аеропорту Одеси [ Редагувати ]
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Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Влучили по злітні смузі аеропорту.
Про це пише Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
Як повідомляє оперативне командування "Південь", внаслідок ракетного удару була пошкоджена злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту.
"Її подальше використання неможливе", - пише пресслужба командування.
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