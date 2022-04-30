ЗСУ продовжують звільняти околиці Харкова: під контроль повернули чотири села [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Збройні сили України у Харківській області відновили контроль над чотирма населеними пунктами.
Про це повідомляє Генштаб.
Зокрема, у результаті наступу підрозділів Сил оборони України у Харківській області було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.
по темі
Мер Харкова розповів про те, що частину будинків, які зазнали обстрілів, не вдасться відновити
Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Мінборони під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ
Щодня через такі обстріли гинуть люди. У харківському районі Салтівка після чергового обстрілу побували наші кореспонденти.
У Харківському районі росіяни гатять з артилерії по цивільній інфраструктурі, вулицях селищ, площах і навіть цвинтарях. Про це повідомив голова Харківсьої ОВА Олег Синєгубов
У четвер зранку, 28 квітня, окупанти знову обстрілюють Харківський район