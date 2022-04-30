З "Азовсталі" вдалося провести евакуацію цивільних. Загалом вивезли 20 людей, серед яких жінки та діти.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар.

"Станом на 19:40, ми передали в домовлене місце (для евакуації, - ред.) 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти й ми надіємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме до Запоріжжя на підконтрольну Україні територію", - заявив Паламар.