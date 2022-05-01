Має тісні зв'язки з путіним: у Німеччині хочуть залишити без державної підтримки колишнього канцлера [ Редагувати ]
Скажи мені, хто твій друг. У Німеччині хочуть залишити без державної підтримки колишнього канцлера Герхарда Шрьодера. Через його тісні зв'язки з володимиром путіним та заклики продовжувати співпрацю з росією попри її напад на Україну. Тетяна Логунова розкаже більше.
Службове авто з водієм, охорона, просторе бюро у самому центрі Берліна та до десяти співробітників. Усе це, на додачу до солідної пенсії, від держави отримують канцлери та канцлерки Німеччини, коли йдуть з посади. Привілеями, які оплачують платники податків, вони можуть користуватися пожиттєво. Принаймні, так було дотепер. Після нападу росії на Україну німецькі політики вирішили змінити правила і залишити без державного фінансування одного із колишніх керівників держави.
Герхард Шрьодер - близький друг володимира путіна та найзавзятіший лобіст інтересів росії в Німеччині. Політик, що раптом став бізнесменом, і одразу після відставки почав, як рукавички, міняти ласі посади в російських енергетичних компаніях. І, мабуть, єдиний німецький впливовий політик, який не засудив дії кремля, а навпаки - спробував їх виправдати.
Припинити фінансування Шрьодера закликав не хто-небудь, а профільний міністр. В інтерв'ю низці видань голова німецького Мінфіну Крістіан Лінднер заявив: екс-канцлер не достойний того, щоб його утримували платники податків. І запропонував суттєво зменшити або взагалі скасувати державні витрати на колишнього керівника уряду.
Крістіан Лінднер, міністр фінансів Німеччини, інтерв'ю виданням медіа-групи Funke:
Ми повинні робити висновки. Колишні високопосадовці, які, схоже, перебувають на боці злочинних урядів, не можуть розраховувати на підтримку держави.
Є і більш радикальні ідеї. Група політиків від різних політичних партій пропонують включити Герхарда Шрьодера у … санкційний список Євросоюзу. Як людину, що не має російського громадянства, але належить до найближчого кола путіна. Таке покарання для екс-канцлера, до речі, підтримує і переважна більшість жителів Німеччини.
Чи увійде Шрьодер у санкційних список ЄС - поки неясно. А от із лав своєї рідної Соціал-Демократичної партії йому, вочевидь, таки доведеться вийти. Колеги по політсилі закликали колишнього лідера піти добровільно. Інакше, есдеки ініціюють офіційну процедуру виключення.
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